Tan'la Gülşen'in 'Delikanlım' krizi!

Yıldız Tilbe’nin proje albümünde kendisine okutulan 'Delikanlım' parçası son anda Gülşen'e verilen Tan Taşçı, projeden çekilme kararı aldı.

Magazin - 04.05.2018 13:36
Tan'la Gülşen'in 'Delikanlım' krizi!
Yıldız Tilbe’nin proje albümünde yer alan 90’ların sevilen parçası 'Delikanlım' paylaşılamaz hale geldi.

Albümde Tan Taşcı’nın seslendirilmesine karar verilen parça, son dakikada el değiştirerek parçayı, Gülşen’in okumasına karar verildi.

Bu duruma bozulan Tan Taşçı, başka parçayı seslendirmek yerine projeden ayrılmayı tercih etti.

Albümde yer alma şartının 'Delikanlım' parçası olduğunu belirten Taşçı, "Daha önce 1-2 solist arkadaşımın 'Delikanlım' şarkısını söylediğini ama şu anda boşta olduğunu ve okuyabileceğimi söylediler. Fakat şarkı yeniden kıymete binmiş anlaşılan, o yüzden bu parçanın başkası tarafından okuyacağı söylenince ben de projeden delikanlı gibi çekildim" ifadelerini kullandı.

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