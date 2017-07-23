Büşra Pekin'in şaşırtan değişimi!

Magazin - 24.07.2017 08:00

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programındayken kilolu haliyle hatırladığımız oyuncu Büşra Pekin, kilolarından kurtulmuştu.Gittikçe zayıflayan Büşra Pekin'i görenler gözlerini alamıyor. Gittikçe zayıflayan Büşra Pekin'i görenler gözlerini alamıyor. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yakın arkadaşları Aydan Taş ve Hande Doğandemir ile birlikte çekilmiş foroğraflarını paylaşan Büşra Pekin, son görüntüsüyle beğeni topladı.Instagram'da 750 binin üzerinde takipçisi bulunan güzel oyuncunun takipçileri paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.