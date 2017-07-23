"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programındayken kilolu haliyle hatırladığımız oyuncu Büşra Pekin, kilolarından kurtulmuştu.
Gittikçe zayıflayan Büşra Pekin'i görenler gözlerini alamıyor. Gittikçe zayıflayan Büşra Pekin'i görenler gözlerini alamıyor. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yakın arkadaşları Aydan Taş ve Hande Doğandemir ile birlikte çekilmiş foroğraflarını paylaşan Büşra Pekin, son görüntüsüyle beğeni topladı.
Instagram'da 750 binin üzerinde takipçisi bulunan güzel oyuncunun takipçileri paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Büşra Pekin'in şaşırtan değişimi!
Verdiği kilolar ile dikkat çeken güzel oyuncu Büşra Pekin'in sosyal medyadan son paylaşımlarında iyice zayıflamış halini görenler şaşırdı.Magazin - 24.07.2017 08:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Büşra Pekin, Hande Doğandemir, Instagram
MAGAZİN HABERLERİ
- Kerem Bürsin, Amerika'dan döndü ama...
- 'Yol Arkadaşım' galasına ünlü akını!
- Youtube dizisi 'Olcak İş Diil' görücüye çıktı!
- Burak Özçivit'in engellediği Rus model kendini savundu!
- Canlı yayında Ronaldo frikiği!
- Ferzan Özpetek'ten Tuba Büyüküstün paylaşımı!
- Murat Boz'dan Aslı Enver'e destek!
- "Çukur" nasıl başladı?
- Gülben Ergen: Ve Allah planları bozar!
- Kenan İmirzalıoğlu, Arda Turan'ı silecek!