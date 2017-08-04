"Çok Güzel Hareketler" programıyla ünlenen Büşra Pekin'i görenler tanımakta zorlanıyor. Güzel yıldız 1 yılda 15 kilo verip 50 kiloya düştü. Pelin, "Görenler inanamıyor. Ama sonuç ortada. Sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım. Benimkisi azmin zaferi." dedi.
İşte Büşra Pekin'in yeni hali..
Büşra Pekin'i görenler inanamıyor!
15 kilo veren Büşra Pekin'i görenler tanımakta zorlanıyor.Magazin - 04 Ağustos 2017 16:41
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Büşra Pekin
MAGAZİN HABERLERİ
- Deniz Seki konsere böyle hazırlanıyor!
- Hande Soral'a Bensu'dan yanıt gecikmedi!
- Bengü'den şiirle aşk ilanı!
- Ziynet Sali'nin sevgilisi evli çıktı!
- Plajı yakan ikili!
- Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Hamdi Alkan'dan eşi Selen Görgüzel'e büyük jest!
- Murat Başoğlu eve kapandı!
- Kıvanç Tatlıtuğ bu kez yakaladı!