Büşra Pekin'i görenler inanamıyor!

Magazin - 04 Ağustos 2017 16:41

"Çok Güzel Hareketler" programıyla ünlenen Büşra Pekin'i görenler tanımakta zorlanıyor. Güzel yıldız 1 yılda 15 kilo verip 50 kiloya düştü. Pelin, "Görenler inanamıyor. Ama sonuç ortada. Sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım. Benimkisi azmin zaferi." dedi.İşte Büşra Pekin'in yeni hali..