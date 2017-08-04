Büşra Pekin'i görenler inanamıyor!

15 kilo veren Büşra Pekin'i görenler tanımakta zorlanıyor.

Magazin - 04 Ağustos 2017 16:41
Büşra Pekin'i görenler inanamıyor!
"Çok Güzel Hareketler" programıyla ünlenen Büşra Pekin'i görenler tanımakta zorlanıyor. Güzel yıldız 1 yılda 15 kilo verip 50 kiloya düştü. Pelin, "Görenler inanamıyor. Ama sonuç ortada. Sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım. Benimkisi azmin zaferi." dedi.

İşte Büşra Pekin'in yeni hali..
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Büşra Pekin

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!
  • Stewart'tan ilginç açıklama: Aşk hayatım peynir gibi
  • Özil Ailesi’nden gelin ziyareti
  • Buse Terim'den o tweet'e ilişkin açıklama
  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu

Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Seki konsere böyle hazırlanıyor!
  • Hande'ye Bensu'dan yanıt var!
  • Bengü'den şiirle aşk ilanı!
  • Ziynet Sali'nin sevgilisi evli çıktı!
  • Plajı yakan ikili!
  • Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Adını yatlara yazdı!
  • Murat Başoğlu eve kapandı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ bu kez yakaladı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?
  • Özcan Deniz yeni sevgilisiyle yakalandı
  • Dizi oyuncusuna trafikte yumruk
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı
  • Hande Soral'a Bensu'dan yanıt gecikmedi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cefi: Seda Sayan ile çok iyi arkadaşız!
Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?