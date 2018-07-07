Büşra Develi'den 'aşk' iddialarına yanıt!
Büşra Develi, paylaştığı fotoğrafın üstüne kalp emojisi koyunca oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortaya atılmıştı. Develi, aşk iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Magazin - 07.07.2018 12:50
Kendisi gibi oyuncu Burak Deniz ile 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Büşra Develi, yönetmen Cem Karcı ile fotoğrafını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Büşra Develi'nin paylaştığı fotoğrafın üstüne kalp emojisi koymasının üzerine Cem Karcı ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Cem Karcı'nın da aynı dakikalarda aynı fotoğrafı profiline taşıması iddiaları güçlendirdi.
Gelen yorumların ardından Büşra Develi, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Sanırım 'canım arkadaşım' falan yazmam gerekiyordu..."
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