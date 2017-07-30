"Fİ" dizisinde oynayan Büşra Develi, 2.5 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Burak Deniz ile ilgili Marie Claire Dergisi'nin Ağustos sayısına konuştu.
Büşra Develi, "İkimiz de çok genç olduğumuz için birbirimizi büyütüyoruz. Birlikte öğreniyoruz, keşfediyoruz. Şu an aynı yolda yürümek keyifli. Sürekli sırtını bir yere dayamış gibi hissediyorsun. Seni hep taşıyan bir güç var" dedi.
Büşra Develi sevgilisini anlatı!
Kendisi gibi oyuncu aşkı Burak Deniz ile güzel bir birliktelik yaşayan Büşra Develi, sevgilisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Magazin - 31 Temmuz 2017 03:45
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