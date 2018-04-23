Buse Terim'in eşinden kızlarıyla paylaşım!
Geçtiğimiz hafta ikinci kızı Naz'ı kucağına alan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Magazin - 23.04.2018 20:00
Doğum için Miami'ye giden Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı, ikinci kızları Naz'ı kucağına almanın mutluluğunu Instagram'dan paylaşıyor.
Buse Terim bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı!
Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı bugün iki kızıyla da sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, kendisi için uykusuz geccelerin başladığını Instagram hesabından dile getirdi.
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