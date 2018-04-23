Buse Terim'in eşinden kızlarıyla paylaşım!

Magazin - 23.04.2018 20:00

Buse Terim bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Doğum için Miami'ye giden Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı, ikinci kızları Naz'ı kucağına almanın mutluluğunu Instagram'dan paylaşıyor.Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı bugün iki kızıyla da sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, kendisi için uykusuz geccelerin başladığını Instagram hesabından dile getirdi.