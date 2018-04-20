Buse Terim bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Magazin - 20.04.2018 14:20

Buse Terim, ikinci kızını kucağına aldı!

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, önceki gün ikinci kez anne olmuştu.Fatih-Fulya Terim çiftine, üçüncü torun mutluluğunu, 2014’te Volkan Bahçekapılı ile evlenen küçük kızları Buse Terim Bahçekapılı yaşatmıştı. Buse Terim, 21 Ekim 2016’da dünyaya getirdiği kızı Nil gibi, Naz adını verdikleri küçük kızını da Miami’de dünyaya getirdi.Buse Terim, kızı Naz’ı kucağına ilk aldığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp altına şu notu düştü:Yeniden anne olmak, yeniden tüm o duyguları sil baştan yaşamak.. Pamuk kızım Naz, hoş geldin hayatımıza!