Buse Narcı'dan Özcan Deniz ve Feyza Aktan açıklaması!

Buse Narcı, eski sevgilisi Özcan Deniz ve Feyza Aktan soruların kaçıyor.

Magazin - 30.06.2018 08:00
Buse Narcı'dan Özcan Deniz ve Feyza Aktan açıklaması!
Uzun süre aşk yaşayan Buse Narcı ve Özcan Deniz 1.5 yıl önce yollarını ayırmıştı. Özcan Deniz, Buse Narcı ile aşk yaşadıktan sonra Feyza Aktan ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift mart ayında sade bir nikah töreniyle evlendi.

Nikah zamanı 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan, geçen ay bebeğini dünyaya getirdi. Çift, oğullarına 'Kuzey' adını koydu. Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı, bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulardan kaçıyor. Buse Narcı, "Konuşmak istemiyorum.Bu konu beni ilgilendirmiyor" dedi.

Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı ilk kez konuştu!

Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı ilk kez konuştu!



Özcan Deniz'den iddialara cevap!

Özcan Deniz'den iddialara cevap!
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