"Türk Malı" dizisinde rol alan Buse Narcı ile Cem Burak'ın aşkı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Çift geçtiğimiz gün ise ilk kez Bodrum'da birlikte görüntülendi. Gün boyunca romantizmin dozunu düşürmeyen çift, birbirlerini öpücüğe boğdu, sipariş verdikleri kokteylleri bile ortak içip aynı bardağı kullandı. Buse Narcı, DJ sevgilisini elleriyle besledi.
O görüntüler objektiflere böyle yansıdı:
Buse Narcı sevgilisini elleriyle besledi!
Buse Narcı sevgilisi Cemre Burak ile Bodrum'da görüntülendi.Magazin - 03 Ağustos 2017 09:45
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Bağlantılar: Buse Narcı, Cemre Burak, Bodrum
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