Buse Narcı sevgilisini elleriyle besledi!

Magazin - 03 Ağustos 2017 09:45

"Türk Malı" dizisinde rol alan Buse Narcı ile Cem Burak'ın aşkı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Çift geçtiğimiz gün ise ilk kez Bodrum'da birlikte görüntülendi. Gün boyunca romantizmin dozunu düşürmeyen çift, birbirlerini öpücüğe boğdu, sipariş verdikleri kokteylleri bile ortak içip aynı bardağı kullandı. Buse Narcı, DJ sevgilisini elleriyle besledi.O görüntüler objektiflere böyle yansıdı: