Oyuncu Buse Narcı ile Nil Burak'ın DJ oğlu Cemre Burak, Bodrum'da birlikte tatil yapıyor. Çift önceki gün Yalıkavak'ta bir beach'te görüntülendi. Denizde romantik anlar yaşayan Buse Narcı ile Cem Burak objektiflere böyle yakalandı.
İŞTE O FOTOĞRAFLAR:
Buse Narcı ile Cem Burak aşka geldi!
Buse Narcı ile Cem Burak, Bodrum'da birlikte tatil yapıyor.Magazin - 07 Ağustos 2017 09:23
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