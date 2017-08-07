Buse Narcı ile Cem Burak aşka geldi!

Magazin - 07 Ağustos 2017 09:23

Oyuncu Buse Narcı ile Nil Burak'ın DJ oğlu Cemre Burak, Bodrum'da birlikte tatil yapıyor. Çift önceki gün Yalıkavak'ta bir beach'te görüntülendi. Denizde romantik anlar yaşayan Buse Narcı ile Cem Burak objektiflere böyle yakalandı.İŞTE O FOTOĞRAFLAR: