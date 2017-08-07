Bursaspor, Portolu Mikel Agu ile anlaştı

BURSASPOR Kulübü, teknik direktör Paul Le Guen’in istediği Porto'nun Nijeryalı futbolcusu Mikel Agu ile anlaştı.

Futbol - 07 Ağustos 2017 14:30

Bursaspor Başkanı Ali Ay ve İdari Menajer Hüseyin Gedik’in girişimleri sonrasında Agu ve kulübü Porto ile her konuda anlaştı. Yeşil beyazlıların kiralama bedeli olarak Porto'ya 300 bin Euro, futbolcuya ise 800 bin Euro ödeyecek. Orta sahada 6 numaralı pozisyonda oynayan Mikel Agu’nun geç saatlerde Bursa’ya geleceği ve sağlık kontrolünün ardından öğleden sonra imza töreni düzenleneceği açıklandı.



KAYNAK: DHA

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