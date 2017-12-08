Bursaspor 0-1 Fenerbahçe

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek golü 64 dakikada Giulaino'dan geldi.

Futbol - 08.12.2017 21:49

Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 1 - 0'lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Sarı lacivertli ekip puanını 29'a çıkarırken, Yeşil beyazlı ekip 24 puanda kaldı. Her iki takımın taraftarları da takımlarını tribünlerine çağırarak alkışladı.



MAÇTAN DAKİKALAR



6'ncı dakikada Batalla'nın arapasıyla birlikte topla buluşan Jires Kembo sol kanattan içeriye doğru kat ederek vuruşunu yapsa da, yerden ilerleyen top kaleci Volkan'da kaldı.



18'inci dakikada Nabil Dirar'ın kafa pasıyla sırtı kaleye dönük bir şekilde topla buluşan Vincent Janssen, dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla uzak kale direğinin yanından auta gitti.



19'uncu dakikada Stancu'nun pası sonrası ceza yayı içerisinde topla buluşan Batalla'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.



33'üncü dakikada Jorquera'nın arapasına hareketlenen Aziz Behich, sol çizgide buluştuğu topu hemen içeriye doğru gönderdi. Ancak kaleci Volkan'ı geçen topun düştüğü noktada bulunan Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.



45+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Aziz Behich ortasını yaptı. Ön direkte Batalla topu kafayla aşırırken kalesini terk ederek meşin yuvarlağı yumruklayan Volkan tehlikeyi uzaklaştırdı.



İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



56'ncı dakikada ceza sahasının hemen dışında sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Soldado şutunu çekti. Meşin yuvarlak barajdan dönerken Soldado'nun bir kez daha yaptığı vuruşta top kaleci Harun'da kaldı.



65'inci dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza sahası içerisinde Janssen topla buluşacakken, Ekong'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterirken, beyaz noktanın başına geçen Giuliano, topla kaleci Harun'u ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1



81'inci dakikada Giuliano'nun ortasında topa iyi yükselen Soldado kafa vuruşuyla kaleyi denedi, ancak top kaleci Harun'un kontrolünde yandan dışarı çıktı.



84'üncü dakikada Mehmet Topal'ın topuk pasıyla sağ kanattan süratle hareketlenen Nabil Driar topu içeriye doğru çevirdi. Soldado ise kale önünde topun gelişine vuruşunu yaparken meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.



88'inci dakikada Batalla'nın pasıyla birlikte kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalan Dzon Delarge, ceza sahasına girerek sert vurdu. Ancak son Volkan, son anda tokatladığı topu kornere gönderdi.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



STAT: Bursa Büyükşehir Belediye



HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kerem Ersoy (xx), Serkan Olguncan (xx), Serkan Tokat (xx)



BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Barış Yardımcı (xx) (Dk. 81 Josua John ?), Titi (xx), William Ekong (xx), Aziz Behich (xx), Cristobal Jorquera (x) (Dk. 46 Ricardo Faty x), Ertuğrul Ersoy (xx), Emmanuel Badu (x) (Dk. 67 Dzon Delarge x), Pablo Batalla (xx), Jires Kembo (xx), Bogdan Stancu (x)



YEDEKLER: Muhammed Şengezer, Merter Yüce, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Deniz Yılmaz, Sinan Bakış, İsmail Konuk



FENERBAHÇE: Volkan Demirel (xx), Şener Özbayraklı (xxx), Roman Neustaedter (xx), Martin Skrtel (xxx), İsmail Köybaşı (xx), Mehmet Topal (xx), Josef de Souza (xx), Nabil Driar (xx), Giuliano (xxx), Aatif Chahechouhe (xx) (Dk. 66 Mathieu Valbuena x), Vincent Janssen (x) (Dk. 40 Roberto Soldado xx)



YEDEKLER: Carlos Kameni, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Ozan Tufan, Luis Neto, Ahmethan Köse, Oğuz Kağan Güçtekin



GOL: Dk. 65 Giuliano (P) (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Dk. 17 Ertuğrul Ersoy, Dk. 77 Aziz Behich (Bursaspor), Dk. 24 Martin Skrtel, Dk. 25 Aatif Chahechouhe, Dk. 86 Roberto Soldado (Fenerbahçe)



Bursa'da rekor yine Fenerbahçe maçında kırıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda en çok seyircili maç Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşması oldu.



Süper Lig'de Bursaspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda rekor kırıldı. Karşılaşmayı 38 bin 108 biletli seyirci tribünden takip ederken, bu mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki en çok seyircili maç oldu. Daha önceki rekor ise geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Bursa'da oynanan yine bir Bursaspor-Fenerbahçe maçında tribünlerde 34 bin 622 biletli seyircinin takip etmesiydi.



Bursaspor, bu sezon ise Fenerbahçe maçı öncesinde en çok seyircili maçını Galatasaray'a karşı oynamış ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta tribünlerde 32 bin 677 biletli seyirci yer almıştı.



DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.