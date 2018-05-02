Burcu Kıratlı'ya büyük ödül!

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) geleneksel olarak dağıttığı ‘Medya Oscarları Ödülleri’nde bu yıl Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne Burcu Kıratlı layık görüldü.

Magazin - 02.05.2018 16:30
Burcu Kıratlı'ya büyük ödül!
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) geleneksel ‘Medya Oscarları Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl 40.kuruluş yıldönümünü kutlayan RTDG, 17 farklı kategoride 21 kişi ve kurumu ödüle layık gördü. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı ‘2017 Medya Oscarları’nın Mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU: BURCU KIRATLI

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne 'Aşk ve Mavi' dizisinde canlandırdığı Mavi karakteri ile Burcu Kıratlı layık görüldü. Cuma akşamları yayınlanan dizide Kıratlı başrolü Emrah Erdoğan ile paylaşıyor.
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