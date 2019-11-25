Burcu Kara ağlayarak anlattı: "Annelik ömür boyu vicdan azabıdır!"

Kariyerine YouTuber olarak devam eden oyuncu Burcu Kara, Ali’yi büyütürken yaptığım hatalar' ismiyle paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı.

25.11.2019 16:41 Magazin

Burcu Kara ağlayarak anlattı: "Annelik ömür boyu vicdan azabıdır!" Burcu Kara, Youtube kanalında oğlu Ali’yle ilgili samimi açıklamalarda bulunduğu bir video paylaştı. Kara, ‘Ali’yi Büyütürken Yaptığım Hatalar’ ismiyle paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Videoya başlarken kendisini eleştireceğini belirten güzel oyuncu, Ali Çınar’la ilgili geri alamayacağı anları da paylaştı. . Sezen Aksu’nun “Annelik ömür boyu vicdan azabıdır” sözünü vurgulayan oyuncu, oğluyla ilgili kendini sorgulamadığı tek bir an olmadığını söylediği anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Burcu Kara'ya tatil yok!

Burcu Kara'ya tatil yok!



Burcu Kara'dan samimi açıklamalar!

Burcu Kara'dan samimi açıklamalar!
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