Burcu Kara ağlayarak anlattı: "Annelik ömür boyu vicdan azabıdır!"

Burcu Kara'ya tatil yok!

Burcu Kara'dan samimi açıklamalar!

Burcu Kara, Youtube kanalında oğlu Ali’yle ilgili samimi açıklamalarda bulunduğu bir video paylaştı. Kara, ‘Ali’yi Büyütürken Yaptığım Hatalar’ ismiyle paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Videoya başlarken kendisini eleştireceğini belirten güzel oyuncu, Ali Çınar’la ilgili geri alamayacağı anları da paylaştı. . Sezen Aksu’nun “Annelik ömür boyu vicdan azabıdır” sözünü vurgulayan oyuncu, oğluyla ilgili kendini sorgulamadığı tek bir an olmadığını söylediği anlarda gözyaşlarını tutamadı.