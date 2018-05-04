Burcu Güneş: "Türkiye'de bir ilk yaptım!"

Magazin - 04.05.2018 12:33

Burcu Güneş'ten Anadolu Şov!

Burcu Güneş, geçtiğimiz günlerde 20'nci sanat yılını görkemli bir konserle kutlamıştı. Güneş, ‘Anadolu’nun Güneşi’ türkü projesiyle sevenlerine müzik şöleni yaşatmıştı.Burcu Güneş, büyük emek verdiği klibinin yayınlanmasının sonrasında Meos Balık’ta arkadaşları ile buluşarak kutlama yemeği yedi. Ünlü sanatçı, erkek arkadaşı Hakan Kutal ile poz vermekten çekinmedi.Güneş, "20. sanat yılımı geride bıraktım artık. 12 türküden oluşan 'Anadolu’nun Güneşi' albümümü çıkardım. Türkiye’de bir ilk yaptım bir günde 12 klip birden çektim" sözlerini dile getirdi.