Burcu Güneş: "Türkiye'de bir ilk yaptım!"

Burcu Güneş, erkek arkadaşı Hakan Kutal ile birlikte önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Magazin - 04.05.2018 12:33
Burcu Güneş: "Türkiye'de bir ilk yaptım!"
Burcu Güneş, geçtiğimiz günlerde 20'nci sanat yılını görkemli bir konserle kutlamıştı. Güneş, ‘Anadolu’nun Güneşi’ türkü projesiyle sevenlerine müzik şöleni yaşatmıştı.

Burcu Güneş, büyük emek verdiği klibinin yayınlanmasının sonrasında Meos Balık’ta arkadaşları ile buluşarak kutlama yemeği yedi. Ünlü sanatçı, erkek arkadaşı Hakan Kutal ile poz vermekten çekinmedi.

Güneş, "20. sanat yılımı geride bıraktım artık. 12 türküden oluşan 'Anadolu’nun Güneşi' albümümü çıkardım. Türkiye’de bir ilk yaptım bir günde 12 klip birden çektim" sözlerini dile getirdi.

Burcu Güneş'ten Anadolu Şov!

Burcu Güneş'ten Anadolu Şov!
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