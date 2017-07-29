Burcu Esmersoy'dan 'Kıyafetime dokunma' paylaşımı!

Güzel sunucu Burcu Esmersoy Instagram adresinden 'Kıyafetime dokunma' paylaşımında bulundu.

Magazin - 29 Temmuz 2017 14:16
İşte Burcu Esmersoy'un o yazısı ve açıklaması;

"ben kendi ayakları üzerinde duran, çalışan, yaratan, üreten ve kendini yetiştirmeye hala devam eden bir kadınım. yakınımda, uzağımda, sağımda, solumda, bana ihtiyaç duyan hemcinslerime, her zaman ve sevgi saygı ile yaklaşan; her duygularına her dertlerine ortağım. çevresine saygılı; insanların ne giydiğine, ne yiyip ne içtiğine, ne yapıp ne yapmadığına karışmadan, anlayış ve empatiyi temel alarak yaşamını sürdüren bir bireyim.
istediğim kadar çalışır, istediğim şekilde yaşar,
istediğim gibi eğlenir,
istediğimle konuşur, istediğimle küser,
istediğim zaman evlenir,
istediğimi giyerim"


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