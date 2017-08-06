Burcu Esmersoy ve Hacı Sabancı tanıştı!

Magazin - 06 Ağustos 2017 11:00

Hacı Sabancı'dan Cansu Taşkın'a takip!

Burcu Esmersoy gezmekten yorulmuş!

Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi; İlkem Öztürk

Hacı Sabancı ve Burcu Esmersoy bir tanıdıkları vasıtasıyla tanıştı.Posta'da yer alan habere göre manken sevgilisi Özge Ulusoy'dan ayrılan Hacı Sabancı'yı bir arkadaşı çok beğendiği Burcu Esmersoy ile tanıştırdı.1.5 yıllık sevgilisi Tuna Aksu’dan 6 ay önce ayrılan Burcu Esmersoy, “Evlilik zor, ben beceremedim. O defteri kapattım. Çocuk için de geç. Mantık evliliği düşünseydim, yapardım. Talibim var, istemedim. Vazgeçilmez değilim, ama benden vazgeçemeyen var’’ demişti.Burcu Esmersoy 2005’te İtalyan Massimo Cusimano ile evlenip 2008'de boşandı.