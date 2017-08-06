Burcu Esmersoy ve Hacı Sabancı tanıştı!

Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra yalnız olan Hacı Sabancı, yeni bir isimle ile tanıştı. O isim Burcu Esmersoy.

Magazin - 06 Ağustos 2017 11:00
Burcu Esmersoy ve Hacı Sabancı tanıştı!
Hacı Sabancı ve Burcu Esmersoy bir tanıdıkları vasıtasıyla tanıştı.

Hacı Sabancı'dan Cansu Taşkın'a takip!

Hacı Sabancı'dan Cansu Taşkın'a takip!



Posta'da yer alan habere göre manken sevgilisi Özge Ulusoy'dan ayrılan Hacı Sabancı'yı bir arkadaşı çok beğendiği Burcu Esmersoy ile tanıştırdı.

Burcu Esmersoy gezmekten yorulmuş!

Burcu Esmersoy gezmekten yorulmuş!



1.5 yıllık sevgilisi Tuna Aksu’dan 6 ay önce ayrılan Burcu Esmersoy, “Evlilik zor, ben beceremedim. O defteri kapattım. Çocuk için de geç. Mantık evliliği düşünseydim, yapardım. Talibim var, istemedim. Vazgeçilmez değilim, ama benden vazgeçemeyen var’’ demişti.

Burcu Esmersoy 2005’te İtalyan Massimo Cusimano ile evlenip 2008'de boşandı.

Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi; İlkem Öztürk

Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi; İlkem Öztürk
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