Burcu Esmersoy köşeyi döndü!

Kazandıklarını gayrimenkule yatıran Burcu Esmersoy’un Nişantaşı’nda aldığı ev kentsel dönüşüme girdi. Ünlü sunucunun evinin değeri oldukça arttı. Esmersoy, "Köşeyi döndüm" dedi.

Magazin - 21.12.2017 11:43
Burcu Esmersoy köşeyi döndü!
Burcu Esmersoy, emlak ve gayrimenkul zengini çıktı. Şişli’de yıllar önce aldığı evler kentsel dönüşüme girince müteahhitler ünlü sunucunun peşine düştü. Esmersoy, “Köşeyi döndüm” dedi. Güzel yıldız, “Zor kazanıyorum ve parayı görmek istiyorum” diye konuştu. Nişantaşı’nda aldığı evin bulunduğu binanın kentsel dönüşüme girdiğini belirten ünlü sunucu, “Kentsel dönüşüme girecek yerden almışım. Yan apartmandakilerle anlaşabilirsek büyük yaşadık” dedi.

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