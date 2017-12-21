Burcu Esmersoy köşeyi döndü!

Magazin - 21.12.2017 11:43

Burcu Esmersoy: Çok uzaklara gidiyoruz

BEYMEN'den yılbaşı vitrinine özel açılış!

Burcu Esmersoy 6 ayda servet kazanacak!

Burcu Esmersoy, emlak ve gayrimenkul zengini çıktı. Şişli’de yıllar önce aldığı evler kentsel dönüşüme girince müteahhitler ünlü sunucunun peşine düştü. Esmersoy, “Köşeyi döndüm” dedi. Güzel yıldız, “Zor kazanıyorum ve parayı görmek istiyorum” diye konuştu. Nişantaşı’nda aldığı evin bulunduğu binanın kentsel dönüşüme girdiğini belirten ünlü sunucu, “Kentsel dönüşüme girecek yerden almışım. Yan apartmandakilerle anlaşabilirsek büyük yaşadık” dedi.