Burcu Esmersoy, Instyle Dergisi'ne bir röportaj verdi. Esmersoy, röportajında çok çarpıcı itiraflarda bulundu.
Burcu Esmersoy, dergiye verdiği röportajında şöyle konuştu: "Seyahat konusunda pilot ve hosteslerle yarışırım. Pasaportumda yer kalmadı.Peru ve Bora Bora Adaları dışında gitmediğim ülke yok. Bavul yapmaktan çok yoruldum. Hızıma yetişmek zor."
Burcu Esmersoy, Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman ile birlikte Show TV'de ekrana gelen 'Dünya Güzellerim' isimli programın çekimleri için Hindistan'a dahi gitti.
Burcu Esmersoy, “Program için görüşmeye gittiğinde bu isimleri duyunca kamera şakası yapıyorlar zannettim. 23 yıldır bu işin içindeyim ama müthiş üçlü ile yaptığım gezi programı bana eşsiz bir tecrübe kazandırdı” dedi.
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Burcu Esmersoy gezmekten yorulmuş!
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, verdiği bir röportajında Peru ve Bora Bora Adaları dışında gitmediği ülkenin olmadığını söyledi.Magazin - 01 Ağustos 2017 07:00
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