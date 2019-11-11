Burcu Biricik'ten yeni proje açıklaması!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.Güzel oyuncunun doktor muayenesinden çıkışı endişelendirdi. Biricik, "Önemli bir durum yok sadece kontrol için geldim." dedi.'Kuzgun' dizisinin final yapmasının ardından yeni proje olup olmadığına, güzel oyuncu "Bakalım dizimiz daha yeni bitti. Güzel projeler var biraz dinleniyorum." yanıtını verdi.