Oyuncu Burcu Biricik, Temmuz 2016'da dünyaevine girdiği reklamcı Emre Yetkin ile sık sık seyahat ediyor.
Çift, tatil rotasını bu kez Kaz Dağları'na çevirdi. Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in Kaz Dağları'nda motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi.
Çiftin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Seyahat etmeyi seven Biricik, sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:
Burcu Biricik ve eşi kaza geçirdi!
Emre Yetkin ve Burcu Biricik, tatile gittikleri Kaz Dağları'nda kaza yaptı.Magazin - 02.05.2018 11:23
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