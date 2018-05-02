Burcu Biricik ve eşi kaza geçirdi!

Magazin - 02.05.2018 11:23

Oyuncu Burcu Biricik, Temmuz 2016'da dünyaevine girdiği reklamcı Emre Yetkin ile sık sık seyahat ediyor.Çift, tatil rotasını bu kez Kaz Dağları'na çevirdi. Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in Kaz Dağları'nda motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi.Çiftin durumunun iyi olduğu belirtildi.