Burcu Binici, İtalya’nın altını üstüne getirdi!

İtalya’da tatil yaparak stres atan "Türk Malı" dizisinin güzel oyuncusu Burcu Binici, en çok Venedik'in kendisini büyülediğini dile getirdi.

Magazin - 31 Temmuz 2017 22:25
Burcu Binici, İtalya’nın altını üstüne getirdi!
Türk Malı’ dizisinin güzel oyuncusu Burcu Binici, İtalya’da tatil yaparak stres attı. Sırt çantasını alarak tek başına Roma'nın yolunu tutan Burcu Binici, günde ortalama 37 km. ile 50 km. arası yürüyor.

Şehirlerarası geçişlerde otobüs ya da tren kullandığını söyleyen Binici “Elimde haritayla İtalya'nın altını üstüne getirdim. Hedefim dünya turu yapmak, umarım bunu yaparım” dedi.

Burcu Binici, “ Yolda karşılaştığım en komik olay; bir grup ‘Türk Malı' diyerek bana doğru koştu. Tur rehberi grubumu dağıttın diyerek fırça attı” dedi.

Sahilde güneşlenmeyi sevmediğini, kültür turlarını tercih ettiğini belirten güzel oyuncu “Ben Türkiye’yi baştan sona gezdim her sene mutlaka 3-5 ülkeyi bu şekilde geziyorum. Bayramda hedefim İspanya ve Portekiz. Yine tarihi yerleri gezeceğim. Ben sahil kenarında güneşlenerek tatil yapanlardan değilim. O şekilde çok sıkılıyorum.” dedi.

İtalya da en çok Venedik'in kendisini büyülediğini dile getiren Burcu Binici, “Daha önce de gelmiştim ama bu kadar derin görmek nasip olmamıştı. Venedik rüyâ gibi. İtalya özgür bir ülke, tarihi görseli, insanları muhteşem. İnanılmaz bir dokusu var” dedi.

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Kaynak: sozcu.com.tr
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