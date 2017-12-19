Burçin Terzioğlu'nun yeni dizisi belli oldu!

Magazin - 19.12.2017 21:25

Efsane dizi Ezel'in yazarı Kerem Deren ile yönetmeni Cem Karcı'yı yeniden buluşturan Avcı dizisinin hazırlıkları sürüyor.Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, Barış Falay'ın kadrosunda yer aldığı dizi için daha önce Cansu Dere'nin adı geçmişti. Ancak yeni yılda ekrana gelmeye başlayacak olan iddialı dizi Avcı'da Burçin Terzioğlu ile anlaşıldığı iddia edildi. Burçin Terzioğlu son olarak sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte Poyraz Karayel'de başrol oynamıştı. Ezel ekibinin yeni dizisi olan Avcı'da, daha önce yine Ezel'de rol alan Barış Falay ve Burçin Terzioğlu birlikte rol alacak.Senaryo ve cast çalışmaları süren Avcı dizisinin, Mart 2018'de Kanal D'de yayınlanması bekleniyor.