Burçin Terzioğlu yeni filmiyle çok iddialı!

Burçin Terzioğlu, yeni filmiyle bomba gibi geliyor. Güzel oyuncu ‘Güzelliğin Portresi’ filmi ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.Terzioğlu, 'Güzelliğin Portresi' filmi ile ilgili "Özgün hikayesiyle gerilim türünün en iddialı yapımlarından biri olmaya aday... Seyirciyi ilk andan itibaren içine alacak ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlatacak" dedi. Heyecanını dile getiren güzel oyuncu, "Nisan karakterine hayat vermek benim için çok heyecan verici oldu. Usta işi bir yönetmenlik ve birbirinden yetenekli oyunculuklarla bu filmde yer almaktan büyük keyif aldığımı söyleyebilirim." dedi.