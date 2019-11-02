Burçin Terzioğlu: "Evlilik uzaktan akrabam"

'Kurşun' ekibi ilk bölümü birlikte izledi!

Burçin Terzioğlu, Elele dergisine röportaj verdi. Güzel oyuncu verdiği röportajda aşk hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Burçin Terzioğlu, 2008 yılında hayatını birleştirdiği Murat Yıldırım’dan 2014’te boşanmış, ‘Poyraz Karayel’ dizisi ile aralarından büyük bir aşk başlayan İlker Kaleli’den de geçtiğimiz yıl ayrılmıştı.Güzel oyuncu “Evlilik kelimesi ile yakınlığınız ne boyutta?” sorusuna “Uzaktan akrabam olur! Eski yıllardan tanıdığım için görmek adına efor harcamıyorum. Yaşadıklarımı attım haybeye devam ettim yürümeye. Ne takılıp düştüğüme hayıflandım ne koşup coştuğuma şımardım. Çıkacaksa karşıma beni mutlu edeceğine inandığım biri, denerim imza atmayı. Onun da bunu çok istemesi lazım tabii.” yanıtını verdi.