Burçin Abdullah'ı doğum telaşı sardı!
1998 yılında Star Tv'de yayınlanan 'Üvey Baba' isimli dizide 'Lamia' adlı karaktere hayat vermesiyle tanınan 31 yaşındaki oyuncu Burçin Abdullah'ı şu sıralar bebek telaşı sardı.
Magazin - 23.04.2018 18:02
Geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Salih Maraş ile nikah masasına oturan Burçin Abdullah, doğum için gün sayıyor.
Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Burçin Abdullah yaklaşık sekiz aylık hamile. Karnı belirginleşen Abdullah, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Spor aşkı" notunu düştü.İşte Burçin Abdullah'ın o paylaşımı:
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