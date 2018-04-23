Burçin Abdullah'ı doğum telaşı sardı!

Magazin - 23.04.2018 18:02

Geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Salih Maraş ile nikah masasına oturan Burçin Abdullah, doğum için gün sayıyor.Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Burçin Abdullah yaklaşık sekiz aylık hamile. Karnı belirginleşen Abdullah, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Spor aşkı" notunu düştü.