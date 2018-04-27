Burak Sergen ve Işıl Sergen tek celsede boşandı!

Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da 'Baykal' karakterini canlandıran Burak Sergen 19 yıllık eşinden tek celsede boşandı.

Magazin - 27.04.2018 14:00
Burak Sergen ve Işıl Sergen tek celsede boşandı!
Usta tiyatrocu Burak Sergen'in 1999 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Işıl Sergen ile evliliğini sonlandırdığı öğrenildi.

Evliliklerinden Cansın isimli çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessizce boşandığı belirtildi. Daha önce de haklarında ayrılık iddiası ile gündeme gelen çift, evliliklerini kurtarmayı başarmıştı.


Burak Sergen ve eşi Işıl Sergen arasında son dönemde yaşanan gerginlikler büyüyünce birbirlerini daha fazla yıpratmamak ve çocukları için de dost kalabilmek için boşanma kararı aldıkları ifade edildi.

Geçen haftalarda “Çukur” dizisinden ayrılan Burak Sergen, şu günlerde Zuhal Olcay ile “Aşk Halleri” isimli tiyatro oyununda seyirci ile buluşuyor.

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