Burak Özçivit'in yüzü gülmüyor!

Önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile Kadıköy'de bir mekan çıkışı görüntülenen Burak Özçivit, Murat Boz ile ilgili sorular karşısında sessizliğe büründü.

Magazin - 08.12.2017 07:00
Burak Özçivit'in yüzü gülmüyor!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki akşam Kadıköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Özçivit, “Kardeşim Benim 2”nin beklenen gişeyi yapamamasından rol arkadaşı Murat Boz’u sorumlu tuttuğu iddiası hatırlatılınca gerildi. “Yok öyle bir şey” diye tepki gösteren oyuncu, “Neden onu takipten çıkardınız?” sorusu geldiğinde ise sessizliğe büründü.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tolga Güleç ile Yeliz Şar boşandı!
  • Konsoloslukta Tarkan coşkusu!
  • Üç günde üç milyon kişi izledi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • En sevilen diziler
  • Tuba'nın şeffaf elbisesi!
  • İşte 2017'nin en sevilen çifti!
  • Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu!
  • "Kız istemeye gidiyorum"
  • Gülben'in 'Yansın Bakalım'ı çıktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Ebru Gündeş'in nazar boncuklu yalıdaki son günleri!
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Seren Serengil'i şaşırtan cevap!
  • Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu!
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Zarrab bana tecavüz etti!"
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
Ebru Gündeş'in nazar boncuklu yalıdaki son günleri!