Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki akşam Kadıköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Özçivit, “Kardeşim Benim 2”nin beklenen gişeyi yapamamasından rol arkadaşı Murat Boz’u sorumlu tuttuğu iddiası hatırlatılınca gerildi. “Yok öyle bir şey” diye tepki gösteren oyuncu, “Neden onu takipten çıkardınız?” sorusu geldiğinde ise sessizliğe büründü.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Burak Özçivit'in yüzü gülmüyor!
Önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile Kadıköy'de bir mekan çıkışı görüntülenen Burak Özçivit, Murat Boz ile ilgili sorular karşısında sessizliğe büründü.Magazin - 08.12.2017 07:00
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