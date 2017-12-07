Burak Özçivit'in yüzü gülmüyor!

Magazin - 08.12.2017 07:00

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki akşam Kadıköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Özçivit, “Kardeşim Benim 2”nin beklenen gişeyi yapamamasından rol arkadaşı Murat Boz’u sorumlu tuttuğu iddiası hatırlatılınca gerildi. “Yok öyle bir şey” diye tepki gösteren oyuncu, “Neden onu takipten çıkardınız?” sorusu geldiğinde ise sessizliğe büründü.Kaynak: hurriyet.com.tr