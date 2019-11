Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman' için kamp kurdu!

‘Kuruluş Osman’, prodüksiyon kalitesi, kostüm ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi olacak.Bugüne dek yayınlanan üç tanıtımıyla 100 milyonun üzerinde izleme alan ve tüm dünyadan ‘Diriliş’ hayranlarının büyük merakla beklediği ‘Kuruluş Osman’, Hollywood yapımlarını aşan prodüksiyonuyla da parmak ısırtacak.Dokuz ay Bozdağ Film bünyesinde oluşturulan uluslar arası koreografi ekibi tarafından at binme, kılıç-yay kullanma, dövüş ve koreografi eğitimi alan oyunculara zaman zaman askeri eğitimler de verildi. Dizinin başrol oyuncusu ve Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit başta olmak üzere oyuncular günlerce dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldılar. Doğal şartlarda kendi barınaklarını inşa eden oyuncular; sularını bulup, yemeklerini hazırladılar. Geceleri ikişer saat nöbet tuttular. Kampta özel kuvvetlerden emekli uzman subaylar tarafından komando eğitimine tabi tutulan oyunculara uygulamalı intikal, yön bulma, harita, düşman karargahına sızma, baskın ve pusu atma gibi askeri eğitimler verildi. Dost ve düşman kuvvetlere ayrılan oyuncular, 10 kilometrelik parkurda tatbikat yaptılar. Burak Özçivit komutanlığındaki dost kuvvet oyuncuları düşman topraklarına sızdılar, pusu kurup düşman karargahını ele geçildiler. Kamp sonunda yapılan ok atma müsabakalarında ise hedefleri tam isabet vuran Burak Özçivit’in takımı kazandı. Öte yandan, oyunculara uzmanlar tarafından döneme ait tarihi ve sosyal hayatla ilgili konularda da teorik eğitimler verildi.Dizide kullanılan 103 adet çadır, Türkmenistan’ın Merv şehrinde 150 kişilik usta bir ekip tarafından el işçiliğiyle bir yılda üretildi. Çadırların ahşap aksamları için sağlam, hafif ve esnek olması nedeniyle söğüt ağaçları tercih edildi. Söğüt ağaçları, soyulup tandır fırınlarında bir ay süreyle kurutularak ağaçların şekil alması sağlandı. Çadır bezleri ise keçi ve koyun yününden elde edilip, el tezgahlarında dokunarak üretildi. Çadırların birbirine çapraz bağlanan aksamları ve çatı kısmındaki eğik çıtalar ise deve derisinden yapılan iplerle birbirine bağlanarak tutturuldu. Çadırların zeminleri el dokuma Türkmen kilim ve halılarıyla döşendi. Çadırlarda kullanılan kilim ve halılar da Türkmenistan’da dokuma tezgahlarında projeye özel olarak dokundu.● ‘Kuruluş Osman’ için Bozdağ Film Platosu’nun 300 dönüm arazisi üzerinde Kayı Obası, Bizans kalesi, suni göl ve çevresinde bir şehir ile Türkmen beyliği kasabasından oluşan devasa setler inşa edildi. Söğüt kasabası Osman Bey dönemi için baştan aşağı yenilendi. Kayı Obası dışında, farklı Türk beylikleri için de dört oba inşa edildi.● Bizans kalesi ve şehri 50 bin metrekare arazi üzerine inşa edilirken; alanda meydan, çarşı, dükkanlar, kilise, evler, surlar ve kuleler bulunuyor. Bizans kale surlarının boyu sekiz metre, kuleler ise on bir metre uzunluğunda inşa edildi.● 800 metre genişliğinde ve 1.60 metre derinliğinde inşa edilen suni göl ve çevresinde kurulan şehir ise 20 bin metrekare alana kuruldu. Şehir için de pazar yeri, sahil, iskele, dükkanlar ve evler yapıldı. Yine Türk beyliği kasabasında konaklar, çarşı, dükkanlar, evler, meydan ve camii inşa edilirken bu kasaba da 30 bin metrekare alana kuruldu.● Dekorların inşasında 250 bin metre demir-saç profil (25 TIR), 30 bin adet OSB (15 TIR), 1000 metreküp (1000 ton) kereste, 500 metreküp strafor (20 TIR), 300 ton kayrak taşı ve 15 ton boya ve tiner kullanıldı.● 150 kişiden oluşan sanat grubu; dekorların dışında binlerce kılıç, kalkan, hançer, mızrak, yaydan oluşan döneme ait silahlar; döneme ait mobilyalar, günlük eşyalar ve aksesuvarlar üretti. Dekorların inşası altı ay sürerken, sanat grubu yüz elli bin metrekare kumaş kullandı.● Kostüm ekibi ana oyuncu kadrosu için 120 adet kostüm dikti. Döneme ait binlerce kostüm ve zırhın üretimi için ise 50 bin metre eskitilmiş özel kumaş kullanıldı.● 40 kişilik ana oyuncu kadrosunun yanında 150 kişilik aksiyon ekibi de dizide görev aldı. Oyuncular ve aksiyon ekibi aylarca, Bozdağ Film bünyesinde kurulan ve uluslar arası tecrübeli koreografi grubu tarafından at binme, kılıç ve yay kullanma, dövüş ile koreografi eğitimini aldılar. Özel kuvvetlerden emekli askeri uzmanlar tarafından askeri eğitime tabi tutulan oyuncular; kamp, intikal ve savaş oyunları eğitimleri de aldılar.● ‘Kuruluş Osman’ın ilk bölümünde yaklaşık 5 bin yardımcı oyuncu rol aldı.● Dizinin kamera arkası ekibi 350 kişiden oluşuyor. Animasyon ve efektler için ise 50 kişilik bir ekip görev yapıyor.● Dizi için 70 adet at satın alındı. Yine dizi için Bozdağ Film Platosu’nda at çiftliği kuruldu. Dizide atlar dışında koyunlar, keçiler, bülbüller, keklikler, yılanlar, fareler ve akrepler de kullanıldı. Sette sürekli veteriner hekim bulunduruluyor.Yapım, proje tasarım ve senaryosu televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren ‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 20 Kasım Çarşamba saat 20:00’de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.