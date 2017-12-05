Burak Özçivit ile Murat Boz'un arası mı açıldı?
Filmin tanıtımları için yapılan galalara katılmayan Murat Boz ile Burak Özçivit arasında tanıtım krizi çıktığı iddia ediliyor.
Dedikodu - 05.12.2017 12:43
Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in birlikte rol aldığı "Kardeşim Benim" filmi yüksek izlenme oranlarına ulaşmış ve sinemada yüzleri güldürmüştü. Bunun üzerine yapım ortağı olan Burak Özçivit filmin devamı olan "Kardeşim Benim 2" için start vermişti. Hatta Fahriye Evcen'le evlenen yakışıklı oyuncu balayını yarıda keserek filmin çekimleri için İstanbul'a dönmüştü.
Kardeşim Benim 2 için halterci oldular!"TANITIM KRİZİ"
"Kardeşim Benim 2" filmi İstanbul'da yapılan galanın ardından vizyona girdi. Ardından da İzmir, Almanya, Brüksel ve Bakü'de filmin galaları yapıldı. İstanbul galasına katılan Murat Boz diğer şehirlerde yapılan galalara ise gitmedi. Burak Özçivit bu galalarda tek başına boy gösterdi.
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"Kardeşim Benim 2" filmi yeterli izlenme oranlarına ulaşamayınca ikilinin arasında tanıtım krizi çıktığı iddiaları ortaya atıldı. Burak Özçivit'in Murat Boz'u filmi yeteri kadar desteklememekle suçladığı konuşuluyor.
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