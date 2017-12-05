Burak Özçivit ile Murat Boz'un arası mı açıldı?

Dedikodu - 05.12.2017 12:43

Kardeşim Benim 2 için halterci oldular!

Burak Özçivit'e şok soru; ‘Fahriye nerede?’

Gişede 'Kardeşim Benim' hüsranı!

Burak Özçivit sevgisi iyileştirdi!

Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in birlikte rol aldığı "Kardeşim Benim" filmi yüksek izlenme oranlarına ulaşmış ve sinemada yüzleri güldürmüştü. Bunun üzerine yapım ortağı olan Burak Özçivit filmin devamı olan "Kardeşim Benim 2" için start vermişti. Hatta Fahriye Evcen'le evlenen yakışıklı oyuncu balayını yarıda keserek filmin çekimleri için İstanbul'a dönmüştü."Kardeşim Benim 2" filmi İstanbul'da yapılan galanın ardından vizyona girdi. Ardından da İzmir, Almanya, Brüksel ve Bakü'de filmin galaları yapıldı. İstanbul galasına katılan Murat Boz diğer şehirlerde yapılan galalara ise gitmedi. Burak Özçivit bu galalarda tek başına boy gösterdi."Kardeşim Benim 2" filmi yeterli izlenme oranlarına ulaşamayınca ikilinin arasında tanıtım krizi çıktığı iddiaları ortaya atıldı. Burak Özçivit'in Murat Boz'u filmi yeteri kadar desteklememekle suçladığı konuşuluyor.