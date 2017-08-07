Burak Özçivit, babasına iş buldu!

Sinema - 08 Ağustos 2017 06:00

‘Kardeşim Benim 2’ filminin çekimlerine devam eden Burak Özçivit, ekibe babasını da dahil etti.Bülent Özçivit, filmin uygulayıcı yapımcısı olarak görev aldı. Oyuncu, önceki gün Assos’taki setten bir kareyi Instagram’dan paylaşarak, “Baba-oğul çalışmaya devam” notunu düştü.Burak Özçivit, daha önce de babasıyla birlikte olduğu bir fotoğrafını "Kadro tamam" notuyla paylaşmıştı.