Burak Özçivit ameliyat olacak!

Magazin - 03.12.2017 17:10

Oyuncu Burak Özçivit son zamanlarda hemoroidi yüzünden zor zamanlar geçiriyor. Burak Özçivit hemoroidden (basur) muzdarip. Ama vizyondaki ‘Kardeşim Benim 2’nin tanıtımları ve ‘Can Feda’nın çekimlerinin aksamaması için ameliyat olmadı. İlaç tedavisi gören Burak Özçivit’e doktoru özel bir diyet listesi verdi.AMELİYAT OLACAK!Eşi Fahriye Evcen yemeklerini bizzat hazırlıyor. Posta'nın haberine göre Burak Özçivit, lifli gıdalarla besleniyor, kepek ekmeği ve kabak çekirdeği yiyor. Burak, ‘Can Feda’ tamamlandıktan sonra ameliyat olacak.