Burak Özçivit 13 milyon TL zarara uğradı!

Büyük umutlarla yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde oynadığı 'Can Feda' filmi, yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'i hüsrana uğrattı.

Magazin - 01.05.2018 13:54
Burak Özçivit 13 milyon TL zarara uğradı!
Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in rol aldığı 'Can Feda' isimli film gişede hayal kırıklığı yaşamıştı. Film gösterime girdiği ilk 3 günde sadece 110 bin 685 kişi tarafından izlenince Burak Özçivit, radikal bir karar aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Burak Özçivit, son olarak şarkıcı Murat Boz ile 'Kardeşim Benim 2' filmi için kamera karşısına geçmişti. Büyük emeklerle çekilen filmden istediği başarıyı elde edemeyen Burak Özçivit, önceki hafta vizyona giren ve ortak yapımcılığını üstlendiği 'Can Feda' ile de başarı elde edemeyince ciddi şekilde maddi zarara uğradı.

Magazin gündeminde konuşulan iddiaya göre, Burak Özçivit'in yakın çevresine, "Bu film beni çok yıprattı, yaklaşık olarak 13 milyon TL zarar ettim, bir iki seneye kendimi anca toparlarım" dediği öğrenildi.

Can Feda, Almanya'da gerçekleştirilen galalarda yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmiş, sinema eleştirmenleri ise filme yönelik, "İki yakışıklı oyuncu bir araya getirildi mi gişe rekorları kırılacak sanılıyor. Oysa öyle bir durum yok" eleştirilerinde bulunmuştu.

'Can Feda' Almanya'da yasaklandı!

'Can Feda' Almanya'da yasaklandı!
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