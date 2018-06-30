Oyuncu Burak Deniz ile meslektaşı Büşra Develi geçtiğimiz haftalarda 3 yıllık ilişkilerini sona erdirmişti. Deniz ile Develi ayrılığa fazla dayanamadı... Ünlü çift Cihangir'de bir kafede bir araya geldi. Kafede oturup hararetli bir konuşmaya dalan eski sevgililer, habercileri fark edince kalkıp iç taraftaki masaya geçti. Gergin oldukları gözlenen ikiliden Develi motosikletle, yakışıklı oyuncu ise taksiyle mekândan ayrıldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Burak Deniz ve Büşra Develi barıştı mı?
3 yıllık ilişkilerini 2 hafta önce noktalama kararı alan Büşra Develi ve Burak Deniz, önceki gün Cihangir’de buluşarak uzun bir konuşma yaptı.Magazin - 30.06.2018 10:25
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