Burak Deniz ve Büşra Develi barıştı mı?

Magazin - 30.06.2018 10:25

Oyuncu Burak Deniz ile meslektaşı Büşra Develi geçtiğimiz haftalarda 3 yıllık ilişkilerini sona erdirmişti. Deniz ile Develi ayrılığa fazla dayanamadı... Ünlü çift Cihangir'de bir kafede bir araya geldi. Kafede oturup hararetli bir konuşmaya dalan eski sevgililer, habercileri fark edince kalkıp iç taraftaki masaya geçti. Gergin oldukları gözlenen ikiliden Develi motosikletle, yakışıklı oyuncu ise taksiyle mekândan ayrıldı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: