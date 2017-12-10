Burak Deniz, Bollywood’a transfer oldu!

Magazin - 11.12.2017 08:00

Türk seyircisinin ‘Bizim Hikaye’ dizisiyle tanıdığı Burak Deniz, büyük sinema sektörlerinden Bollywood’a transfer oldu.EROTİK FİLM YILDIZIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇECEKOyuncu Burak Deniz Hindistan’ın dev Film sektörü Bollywood için çekilecek internet dizisinde oynayacak. Deniz’in bu dizisinde kendisine eşlik edecek isimse, kariyerine erotik filmlerle başlayan Sunny Leone. Dizi Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da çekilecek. Türkiye’de bölüm başına 20 bin lira kazanan Burak Deniz’in bu yapımdan toplam 2 milyon lira alacağı iddia edildi. 'Fi’ dizisinde oynayan Büşra Develi, FOX TV’de yeni başlayan ‘Bizim Hikaye’nin ‘Barış’ı Burak Deniz ile 2 yıldır aşk yaşıyor.