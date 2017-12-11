Bülent Serttaş'tan şok şikayet: Biri evimi gözetliyor...

Bülent Serttaş fena dolandırıldı!
İfadesine başvurulan ünlü şarkıcı, bu kişinin kendisini arabayla takip ettiğini öne sürdü. Serttaş; karısı ve kayınvalidesinin pencereden baktıklarında, bir erkeğin caddenin karşısındaki lüks bir aracın içinde oturup evlerini izlediğini gördüklerini belirtti. Bunun üzerine karakola giden Serttaş, evi izleyen kişinin eşkalini verdi. Bu kişinin ertesi gün yine kapının önünde araç içinde beklediğini gören ünlü şarkıcı, şahsı ihbar etti. Bunun üzerine polis tarafından yakalanan kişi, karakola götürüldü.
Uçtu uçtu Bülent Serttaş uçtu!
'KIZ ARKADAŞIMIN EVİ'
Karakolda ifadesine başvurulan genç adam, sevgilisinin Serttaş ile aynı binada oturduğunu belirterek şunları söyledi: "Sevgilimle tartışmıştık. Her gün onu bekliyordum. Kesinlikle Serttaş'ın evini gözetlemek gibi bir amacım yok." Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Çare Bülent Serttaş!
Kaynak: sabah.com.tr
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