Bülent Serttaş'tan şok şikayet: Biri evimi gözetliyor...

Magazin - 12.12.2017 08:00

Bülent Serttaş fena dolandırıldı!

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Ünlü türkücü Bülent Serttaş, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Polis Merkezi'ne başvurarak bir erkeğin kendisini takip edip evini gözetlediğini söyledi.İfadesine başvurulan ünlü şarkıcı, bu kişinin kendisini arabayla takip ettiğini öne sürdü. Serttaş; karısı ve kayınvalidesinin pencereden baktıklarında, bir erkeğin caddenin karşısındaki lüks bir aracın içinde oturup evlerini izlediğini gördüklerini belirtti. Bunun üzerine karakola giden Serttaş, evi izleyen kişinin eşkalini verdi. Bu kişinin ertesi gün yine kapının önünde araç içinde beklediğini gören ünlü şarkıcı, şahsı ihbar etti. Bunun üzerine polis tarafından yakalanan kişi, karakola götürüldü.Karakolda ifadesine başvurulan genç adam, sevgilisinin Serttaş ile aynı binada oturduğunu belirterek şunları söyledi: "Sevgilimle tartışmıştık. Her gün onu bekliyordum. Kesinlikle Serttaş'ın evini gözetlemek gibi bir amacım yok." Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Kaynak: sabah.com.tr