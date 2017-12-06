Bülent Şakrak: Senin yerinde olsaydım ikinci çocuğu yapmazdım

Magazin - 06.12.2017 19:45

İnternet üzerinden yayın yapan bir kanalda ‘Art Niyet’ adıyla bir program sunan oyuncu Bülent Şakrak’ın ikinci program konuğu eşi Ceyda Düvenci oldu.Sözcü'de yer alan habere göre; eşinin programına sürpriz bir şekilde dahil olan oyuncu Ceyda Düvenci, keyifli sohbeti ve etkileyici sesi dışında Şakrak’la yaptığı hamilelik sohbetiyle de dikkati çekti.Hamileliği sırasında kocasına çok çektirdiğini belirten ünlü oyuncu, "Tedirgin bir hamilelik geçirdim ve sen olmasaydın üstesinden gelemezdim” dedi. Bunun üzerine Bülent Şakrak, "Madem açık konuşuyoruz, ben senin yerinde olsaydım ikinci çocuğu yapmazdım" karşılığını verdi.