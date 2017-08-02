Buda’nın Evini Ziyaret Ettiler
Dev kadro, Nepal’in başkenti Katmandu’da gerçekleşen çekimler sırasında sari adı verilen geleneksel kıyafetlerle Güneydoğu Asya’nın en büyük budist tapınağı olan, altın kubbeli Boudhanath Tapınağını da ziyaret ettiler. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Diva’nın Ayaklarına Kapandılar
Diva Bülent Ersoy, Katmandu’da Boudhanath Tapınağın’da gerçekleşen çekimlere özel olarak yaptırttığı Buda makyajı ile katıldı. Diva’yı görmek için toplanan yerli halk çekim ekibine zor anlar yaşatırken, Diva’nın ayaklarına kapananlar dahi oldu.
Bülent Ersoy'u 'Buda' sandılar!
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile birlikte “Dünya Güzellerim” isimli televizyon şovunun çekimleri için gittiği Katmandu’da Buda’nın evini ziyaret ettikleri anların fotoğrafları ortaya çıktı.Magazin - 02 Ağustos 2017 12:05
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