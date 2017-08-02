Bülent Ersoy'u 'Buda' sandılar!

Magazin - 02 Ağustos 2017 12:05

Dev kadro, Nepal’in başkenti Katmandu’da gerçekleşen çekimler sırasında sari adı verilen geleneksel kıyafetlerle Güneydoğu Asya’nın en büyük budist tapınağı olan, altın kubbeli Boudhanath Tapınağını da ziyaret ettiler. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.Diva Bülent Ersoy, Katmandu’da Boudhanath Tapınağın’da gerçekleşen çekimlere özel olarak yaptırttığı Buda makyajı ile katıldı. Diva’yı görmek için toplanan yerli halk çekim ekibine zor anlar yaşatırken, Diva’nın ayaklarına kapananlar dahi oldu.