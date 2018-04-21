Bülent Ersoy Tarkan'a rest mi çekti?

Bülent Ersoy ve Tarkan geçtiğimiz aylarda Ümit Hırsızı adlı parça için stüdyoya girmişti. Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği şarkı Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı olarak kabul edilen Bülent Ersoy tarafından iptal edildiği iddia edildi.

Magazin - 21.04.2018 13:23
Bülent Ersoy Tarkan'a rest mi çekti?
Posta'da yer alan habere göre, Bülent Ersoy şarkının piyasaya çıkmasına sayılı günler kala, 27 Mart Salı günü Tarkan'a telefon açmış, “İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim. Yakın çevrem 'Çok arabesk' diyor. Senfonik hale gelirse iyi olacağını söylüyorlar” demişti. Tarkan, Ersoy'a şu cevabı vermişti: “Aklınızı kim karıştırıyor? Baştan yapamayız. Zaman yok. Bir kez daha düşünün. Sizi daha sonra ararım.” Bülent Ersoy, Tarkan’dan haber beklemişti.

Tevetoğlu soyadını istemiyor!

Tevetoğlu soyadını istemiyor!



Haber gelmeyince Bülent Ersoy Tarkan’ı tekrar aradı. Tarkan da “Avrupa turnesindeyim. Eşim hamile, tekrar stüdyoya giremem, şarkıda problem yok” dedi. İkili gerildi. Bülent Ersoy, “Şarkı iptal. Çıkarmıyorum” diyerek Tarkan’ın telefonunu kapattı.

Bülent Ersoy'dan Elvis Presley yorumu!

Bülent Ersoy'dan Elvis Presley yorumu!



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bülent Ersoy, Tarkan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Skandaldan 7 ay sonra keşif yapıldı! Skandaldan 7 ay sonra keşif yapıldı!
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ilk kez görüntülendi! Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ilk kez ...
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Bir dizi aşkı daha gerçek oldu!
Göğüs dekoltesi diziye damga vurdu! Göğüs dekoltesi diziye damga vurdu!
Aleyna Tilki'nin Tarkan hayali! Aleyna Tilki'nin Tarkan hayali!
Bir kız bir erkek bebek istiyor! Bir kız bir erkek bebek istiyor!
Alişan sponsor arıyor! Alişan sponsor arıyor!
Gökhan Alkan'ın panik anları! Gökhan Alkan'ın panik anları!
Merve Boluğur makyajı! Merve Boluğur makyajı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!