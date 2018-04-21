Bülent Ersoy Tarkan'a rest mi çekti?
Bülent Ersoy ve Tarkan geçtiğimiz aylarda Ümit Hırsızı adlı parça için stüdyoya girmişti. Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği şarkı Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı olarak kabul edilen Bülent Ersoy tarafından iptal edildiği iddia edildi.
Magazin - 21.04.2018 13:23
Posta'da yer alan habere göre, Bülent Ersoy şarkının piyasaya çıkmasına sayılı günler kala, 27 Mart Salı günü Tarkan'a telefon açmış, “İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim. Yakın çevrem 'Çok arabesk' diyor. Senfonik hale gelirse iyi olacağını söylüyorlar” demişti. Tarkan, Ersoy'a şu cevabı vermişti: “Aklınızı kim karıştırıyor? Baştan yapamayız. Zaman yok. Bir kez daha düşünün. Sizi daha sonra ararım.” Bülent Ersoy, Tarkan’dan haber beklemişti.
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Haber gelmeyince Bülent Ersoy Tarkan’ı tekrar aradı. Tarkan da “Avrupa turnesindeyim. Eşim hamile, tekrar stüdyoya giremem, şarkıda problem yok” dedi. İkili gerildi. Bülent Ersoy, “Şarkı iptal. Çıkarmıyorum” diyerek Tarkan’ın telefonunu kapattı.
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