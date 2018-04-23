Bülent Ersoy, Tarkan'a rest çekti mi?

Magazin - 23.04.2018 08:00

Bülent Ersoy Tarkan'a rest mi çekti?

"Gümüş Diva" göz kamaştırdı!

Bülent Ersoy önceki akşam Ankara'daydı. Verdiği konserler hayranlarıyla bir araya gelen Diva sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda basında çıkan Tarkan'la düet yaptığı “Ümit Hırsızı” adlı şarkıda kriz yaşandığı iddiaları sorulunca Ersoy sinirlendi.Sanatçı,“Bu haberleri kim nereden çıkarıyor, nereden uyduruyor bilmiyorum. Ben işlerinde 2 usta isimle çalıştım, Tarkan ve Taşkın Sabah. Şarkımı da okuyup teslim ettim, yok rest çekmişim, yok çekmemişim, bunları kim uyduruyor, neden uyduruyor, ellerine ne geçiyor bilmiyorum!” dedi.Bülent Ersoy'un Tarkan’ı arayıp, “İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim” dediği ve bu teklifin Tarkan tarafından reddedilince şarkıyı iptal ettiği öne sürülmüştü.