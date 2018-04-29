Bülent Ersoy: O Vartolu yok mu o Vartolu!
Bülent Ersoy, dün gecce Nişantaşı'nda VIP aracında objektiflere yansıdı.
Magazin - 29.04.2018 12:30
Nişantaşı'nda VIP aracında görüntülenen Bülent Ersoy'un yorgun bir hali vardı. Eli başında aracında oturan Ersoy, basın mensuplarıyla sohbet etti.
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Söz Bülent Ersoy'un dizilerinden açıldı. Bülent Ersoy 'Çukur' dizisinde Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil için şunları söyledi: "O Vartolu yok mu o Vartolu! Ahh ahh o çocuğa bayılıyorum. Müthiş bir yetenek, harika bir oyuncu."
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