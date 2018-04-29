Bülent Ersoy: O Vartolu yok mu o Vartolu!

Magazin - 29.04.2018 12:30

Bülent Ersoy, Tarkan'a rest çekti mi?

"Gümüş Diva" göz kamaştırdı!

Nişantaşı'nda VIP aracında görüntülenen Bülent Ersoy'un yorgun bir hali vardı. Eli başında aracında oturan Ersoy, basın mensuplarıyla sohbet etti.Söz Bülent Ersoy'un dizilerinden açıldı. Bülent Ersoy 'Çukur' dizisinde Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil için şunları söyledi: "O Vartolu yok mu o Vartolu! Ahh ahh o çocuğa bayılıyorum. Müthiş bir yetenek, harika bir oyuncu."