Bülent Ersoy isyan etti!

Magazin - 10.12.2017 00:01

"Her zaman olduğu gibi şımarttılar beni, çok muhteşem bir gecceydi. 46 sene zirvenin en sivri ucunda kalabilmek, Allah'ın bir lütfu bir hediyesi bana" diyen Diva; modanın duayyeni Yıldırım Mayruk'a ait olan kolları ve yakası Fransız Plum dö Öthrish pardösüsü ve Semih Doğruer'in hazırladığı işlemeli tuvaletiyle de çok beğenildi.Bülent Ersoy, yoğun ilgi nedeniyle ek masaların koyulduğu konserinde, sahneden inerek tüm masaları dolaştı ve uzun süre hayranlarıyla selfie çektirdi.Geçtiğimiz haftaki Günay konserinde tuvaletinin üzerine giydiği kap için "kürk giydi" yorumu yapılan Diva Ersoy, "Yanlış yorumlamışlar. Ben elbisemi kastederek 'hiç yorum yapmıyor musunuz nasıl buldunuz elbisemi' dedim, 'üzerimdeki kürkü nasıl buldunuz' diye yorumlamışlar! Ben öyle bir şey söylemedim. Çocuksu bir şımarıklıkla sormuştum, elbisemi nasıl buldunuz diye... Ben herkes gibi 'iyi akşamlar arkadaşlar' diyerek gazeteci arkadaşlarımın yanından geçip gitmem, onları severim, onlara arkamı dönüp gitmem; ama, Bülent Ersoy'un kürk giyip giymemesi önemli değil!" diyerek sözlerine başladı.Erzincan Orduevi'ndeki yavru kediye akıl almaz işkenceden bahseden Diva: "Bir asker çocuk, nasıl bir ruh hastasıdır, o nasıl bir zulümdür? Bir canlıya, bu nasıl yapılır? Bunu o minicik kediye uygulayan, askerliği bittikten sonra ne malum size, bana veya yakınındaki kişiye diyelim, uygulamayacağını kim garanti edebilir? Kimse! Daha acısı var, 2 bin lira para ödüyor veya ödemeye mahkum ediliyor o kadar. Bizim oturup evvela bunu düşünmemiz lazım. Bülent Ersoy yine kürk giydi yorumunu yapmadan önce, bizim temsilcilerimizin, bizim hissiyatımıza hürmet ederek, saygı duyarak, artı insan ve hayvan haklarını özümseyerek ve benimseyerek o kanunu neden çıkarmıyorlar, gazeteci olarak onları oturup araştıracaksınız! Bütün basın müntesibi arkadaşlarıma söylüyorum. Yaşananlar, Allah'ın can verdiği mahlukata zarar vermektir. Neden ceza kanununa alınmıyor havyanlara yapılan eziyetler?" dedi."Ömür Gedik bana bir video izletti, ben izledikten sonra 'ben ne yapıyorum' dedim ve ihtişama çok önem veren bir kişiliğim, öyle olduğu halde burası eksik kalsın dedim, üzüldüm ve kürk giymeyi bıraktım. Palto giydim; ki üşüyorum, üşüdüğüm halde kürk giymiyorum. Yalnız Bülent Ersoy'un kürk giymemesiyle olmuyor ama!Hayvanseverler gideceksiniz, gerekirse meclisin önüne gideceksiniz, kendinizi yakacaksınız ki bu kanun çıksın! Siz yapamıyorsanız ben yapayım! Bu kanun ya çıkacak ya çıkacak! Bülent Ersoy kürk giymiş, Ajda Pekkan giymiş, Sezen Aksu giymiş bunlar boş tartışmalar! Gazeteciler; sizler köklü çözüm bulun! Allah affetmez bu eziyetleri. Karıncaya dahi can veremiyoruz, biz kim oluyoruz da o Allah'ın yarattığı canlının nasıl canını alıyoruz? Bülent Ersoy'un kürk giymesini boşverin! Çözüm bulun!" dedi.