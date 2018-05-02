Bülent Ersoy: Benden uzak cehenneme direk olsun!

Bülent Ersoy önceki akşam bir AVM'de görüntülendi. Magazin muhabirleri Diva'ya eski eşi Armağan Uzun'u sordu. "Bana o adamdan bahsetmeyin" diyen Ersoy, "Benden uzak cehenneme direk olsun” dedi.

Magazin - 02.05.2018 17:37
Bülent Ersoy: Benden uzak cehenneme direk olsun!
Bülent Ersoy, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşı Nur Yerlitaş ile buluşan Ersoy, bolca alışveriş yaptı. Yaklaşık dört saat kadar kaldığı AVM’de muhabirler ile sohbet eden şarkıcı, eski eşi Armağan Uzun ile boşandıkları yıl mal varlığından pay alabilmek için mafya ile anlaşma yaptığına dair çıkan haberler ile ilgili şunları söyledi:

“Çocuklar bana o adamdan bahsetmeyin ben onun reklamını yapmayacağım. Benim ağzım kıymetli o insan için konuşmaya değmez. Bana bu soruları sormayın lütfen, benden uzak cehenneme direk olsun.”
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Bağlantılar: Bülent Ersoy

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