Bu yazın trend olan saç modası!

2018 yazında ıslak görünümlü saç modası, yeni sezonda ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor.

Moda - 26.04.2018 14:49

Podyumlardan sokak modasına taşınan ıslak görünümlü saç modası hem pratik hem de şık görünen saç modelidir. Üstelik bu trend saç modeli, herhangi bir saç kesimi ya da değişiklik de gerektirmiyor.



Dalgalı, düz ya da kıvırcık saçlara sahipsen, saatlerce uğraşmadan ıslak görünümlü saç modellerini rahatlıkla deneyebilirsiniz. Bu saç modeli için tek ihtiyacınız olan ise jöle ve köpük.



Islak saç görünümünü elde etmek için saçlarının temiz olması gerekiyor. Saçlarını yıkadıktan sonra çok fazla ovalamadan bir havluyla kurulamalısınız. Ardından ıslak saç görünümünü yaratacak saç ürünlerini uygulayabilirsiniz.



Jöle ya da köpük hangisini tercih ediyorsanız, ürünü saç derine değdirmeden saçlarına uygulayabilirsiniz. Saç diplerine jöle yada köpük gibi şekillendirici ürünler uygularsan, saçların ipeksi görünümünü kaybeder ve yağlı gibi görünür.

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