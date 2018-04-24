Bu yazın favori çanta modelleri!

Moda - 24.04.2018 14:04

Güneşin kendini göstermesiyle 2018 Yaz sezonunun aksesuar modası da şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz yaz kendini yavaş yavaş göstermeye başlayan bel çantaları, bu sezon iyice yaygınlaşacak. Ünlülerin en çok tercih ettiği çanta modeli olan bel çantaları, şimdiden tüm dünyayı çalkalamaya başladı.