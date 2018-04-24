Bu yazın favori çanta modelleri!

İşte sokaklarda bu yaz çok sık göreceğiniz trend çantalar...

Moda - 24.04.2018 14:04
Bu yazın favori çanta modelleri!
Güneşin kendini göstermesiyle 2018 Yaz sezonunun aksesuar modası da şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz yaz kendini yavaş yavaş göstermeye başlayan bel çantaları, bu sezon iyice yaygınlaşacak. Ünlülerin en çok tercih ettiği çanta modeli olan bel çantaları, şimdiden tüm dünyayı çalkalamaya başladı.

2018 İlkbahar - Yaz sezonunda çevrenizde çok göreceğiniz trend bel çantaları:



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