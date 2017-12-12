Bu yaza damga vuracak!

Moda - 12.12.2017 17:41

Güneş gözlüğünün yerini şeffaf gözlükler aldı. Şimdilerde herkesin favorisi şeffaf güneş gözlükleri... Kare, yuvarlak, beşgen bir çok modeli çıktı bu gözlüklerin.Bu yaza damga vuracağı şimdiden belli.Aynalı, siyah, yeşil, mavi camlardan sonra şeffaf camlar herkesin gözünde yer almaya aday.