Bu teknik ile 90 saniyede uyuyun!

Zorla çağırdığınız değil kendiliğinden gelen şeyler güzeldir. Uyku gibi…

Sağlık - 22.12.2017 18:31

Son günlerde bizim de sıkça değindiğimiz ve toplumun genel olarak büyük derdi olan uykusuzluk ciddi bir hastalık olma yolunda. Elektronik eşyaların da tetiklediği bu illet, istediğiniz kadar koyun sayın, o uyku gelmezse gelmiyor.

ABD’li doktor Andrew T.Weil uykuya dalma problemleri yaşayan için yeni bir teknik geliştirdi. 4-7-8’er saniyelik nefes alma egzersizlerine dayanan altı aşamalı bir teknik geliştirdi. Yenilikçi bu yöntem ile kısa sürede uykuya dalmak mümkün.



TEKNİK NASIL UYGULANIYOR?

1- Dilinizi damağınıza değdirerek, üst ön dişlerinizin arkasına dayayın ve tüm egzersiz boyunca aynı pozisyonda tutun.

2- Ağzınızdan vızıltı sesi çıkararak soluk verin.

3- Ağzınızı kapatın ve 4 saniye boyunca burnunuzdan soluk alın.

4- 7 saniye boyunca nefesinizi tutun.

5- 8 saniye boyunca ağzınızdan vızıltı sesi çıkararak soluk verin.

6- Tekrar nefes alın ve tüm işlemleri 3 kere daha yaparak 4'e tamamlayın.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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