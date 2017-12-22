Bu teknik ile 90 saniyede uyuyun!

Zorla çağırdığınız değil kendiliğinden gelen şeyler güzeldir. Uyku gibi…

Sağlık - 22.12.2017 18:31
Bu teknik ile 90 saniyede uyuyun!
Son günlerde bizim de sıkça değindiğimiz ve toplumun genel olarak büyük derdi olan uykusuzluk ciddi bir hastalık olma yolunda. Elektronik eşyaların da tetiklediği bu illet, istediğiniz kadar koyun sayın, o uyku gelmezse gelmiyor.
ABD’li doktor Andrew T.Weil uykuya dalma problemleri yaşayan için yeni bir teknik geliştirdi. 4-7-8’er saniyelik nefes alma egzersizlerine dayanan altı aşamalı bir teknik geliştirdi. Yenilikçi bu yöntem ile kısa sürede uykuya dalmak mümkün.

TEKNİK NASIL UYGULANIYOR?
1- Dilinizi damağınıza değdirerek, üst ön dişlerinizin arkasına dayayın ve tüm egzersiz boyunca aynı pozisyonda tutun.
2- Ağzınızdan vızıltı sesi çıkararak soluk verin.
3- Ağzınızı kapatın ve 4 saniye boyunca burnunuzdan soluk alın.
4- 7 saniye boyunca nefesinizi tutun.
5- 8 saniye boyunca ağzınızdan vızıltı sesi çıkararak soluk verin.
6- Tekrar nefes alın ve tüm işlemleri 3 kere daha yaparak 4'e tamamlayın.

YAZI: KAMURAN AKDEMİR
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