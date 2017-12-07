Bu panik neden?

Birlikte aynı dizide rol alan Ozan Çobanoğlu ve Aslı Turanlı önceki akşam Etiler'de baş başa yemek yedi.

Magazin - 07.12.2017 09:37
Bu panik neden?
Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol alan Ozan Çobanoğlu ve Aslı Turanlı Etiler'de bir mekanda baş başa yemek yedi. Bir yıl önce Ezgi Sertel ile evlenen Ozan Çobanoğlu setteki arkadaşıyla yakalanınca panik oldu. Flaşların patlamasıyla mutfağa kaçan Ozan Çobanoğlu'nun ardından Aslı Turanlı, "Arkadaşlar biz diziden arkadaşız. Ozan evli, yanlış anlaşılabilir" diyerek fotoğrafların silinmesini istedi. Fotoğrafların silinmeyeceğini anlayan Turanlı ağlamaya başlayarak Çobanoğlu'nun yanına gitti.


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