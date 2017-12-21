"Bu kıza sarılmak için 36 yıl bekledim!"

Magazin - 21.12.2017 11:32

Oyuncu ve şarkıcı olan Mehmet Erdem, dün gece saatlerinde instagram hesabında yiğeni ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı açıklama ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Mehmet Erdem, "Bu kıza sarılırken çekilmiş bir fotoğrafım olsun diye 36 yıl bekledim." diyince takipçileri bir an olsun Erdem'in kendi çocuğu olduğunu zannetti.gecce.com.tr