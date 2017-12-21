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"Bu kıza sarılmak için 36 yıl bekledim!"
Oyuncu ve şarkıcı olan Mehmet Erdem, sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.Magazin - 21.12.2017 11:32
Oyuncu ve şarkıcı olan Mehmet Erdem, dün gece saatlerinde instagram hesabında yiğeni ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı açıklama ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Mehmet Erdem, "Bu kıza sarılırken çekilmiş bir fotoğrafım olsun diye 36 yıl bekledim." diyince takipçileri bir an olsun Erdem'in kendi çocuğu olduğunu zannetti.
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Bağlantılar: Erdem Yener
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