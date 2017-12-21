"Bu kıza sarılmak için 36 yıl bekledim!"

Oyuncu ve şarkıcı olan Mehmet Erdem, sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Magazin - 21.12.2017 11:32
"Bu kıza sarılmak için 36 yıl bekledim!"
Oyuncu ve şarkıcı olan Mehmet Erdem, dün gece saatlerinde instagram hesabında yiğeni ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı açıklama ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Mehmet Erdem, "Bu kıza sarılırken çekilmiş bir fotoğrafım olsun diye 36 yıl bekledim." diyince takipçileri bir an olsun Erdem'in kendi çocuğu olduğunu zannetti.



gecce.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Erdem Yener

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...