Bu güzellik tüyolarına dikkat!

Her kadın aynaya baktığında mutlaka kendini iyi ve güzel hissetmek, yanı sıra beğenilmek ister. Bunun için çeşitli yollara da başvurur, bazen de hiçbir şey yapmadan sadece dert edinir. Peki nasıl güzel oluruz diye sorduğumuzda nelere dikkat etmemiz gerektiğine hiç kulak kabarttık mı? Ya da nasıl güzel olabileceğimizin bir listesini çıkardık mı?

Güzellik - 19.12.2017 16:12

Öncelikle şunu söylemeliyim ki, güzellik ilk önce ruhta ve beyinde başlar. Daha sonra gülümsemelerin arasında, dudak kıyılarına saklanır. Gülen kadınlar, somurtan kadınlardan hep daha güzel ve ilgi çekici olmuştur. Güzellik enerjiye de bağladır. Lakin desteklemek şart.



*Kalite bir uyku çekmek, kadını ilk güzel yapan unsurlardandır. Böylelikle gözaltı morarmaları ve gülümsemelerinize engel olacak sinirlilik halinin önüne geçebilir, temiz bir uyku çektiğiniz için daha pembe görünebilirsiniz.



*Zararlı alışkanlıklar da cilt yapısını bozan en önemli etkenlerdir. Özellikle sigaranın cildin rengini nasıl soldurup, kötü gösterdiğini ve erken yaşlanmaya sebep olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz.



*Cilde temiz bakmamak da insanın ölü görünmesine sebep olup parlamasının önüne geçer.



*Güneş ışınları lekelerimizin baş düşmanı olduğundan, güneş koruyucuları sürmüş olsak dahi yüzümüzü çoğunlukla sakınmak zorundayız.



*Psikolojik rahatsızlıklar da insanın güzel olmasının önüne geçer. Ruhunuzun dinamiğini kimsenin karartmasına izin vermeyin.



*Beslenmenize dikkat edin ve mutlaka spor yapın.



Yanı sıra takviye olarak. Doğal yöntemlerle yapabileceğiniz peelingler, maskeler ve kremler de işe yarayacaktır. Unutmayın; güzellik sadece yüzde değildir. Elinizde, tırnaklarınızda, ayaklarınızda, saçlarınızda kısacası komple vücudunuzdadır. Bu yüzden bir tarafı yaparken diğer tarafı unutmamaya özen gösterin. Kişisel bakım komple bedenin ihtiyacıdır. Ve son olarak, işe ilk önce ruhunuzu güzelleştirmek ile başlayın. Siz gülünce tüm dünya size gülecek ve kişi güldükçe güzelleşecek.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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